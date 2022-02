Covid: capigruppo Camera, decreto proroga emergenza in aula martedì 15 (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il decreto proroga emergenza approderà in aula per la discussione generale martedì 15 anziché lunedì 14, con il seguito dell'esame dalle ore 15. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Ilapproderà inper la discussione generale15 anziché lunedì 14, con il seguito dell'esame dalle ore 15. Lo ha stabilito la conferenza deidi Montecitorio.

