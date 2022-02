Covid, al San Pio di Benevento altri due decessi: il bollettino (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue nuove vittime per cause legate al Covid all’ospedale San Pio. Si tratta di un 90enne di Torrecuso e di una donna di 98 anni di Napoli. Sono attualmente 67 i pazienti positivi di stanza presso il nosocomio di via Pacevecchia, di cui 44 della provincia di Benevento e 23 ricoverati nelle altre province. Oltre ai due decessi già citati si è registrata anche la dimissione di un paziente sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue nuove vittime per cause legate alall’ospedale San Pio. Si tratta di un 90enne di Torrecuso e di una donna di 98 anni di Napoli. Sono attualmente 67 i pazienti positivi di stanza presso il nosocomio di via Pacevecchia, di cui 44 della provincia die 23 ricoverati nelle altre province. Oltre ai duegià citati si è registrata anche la dimissione di un paziente sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

