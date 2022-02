Covid: Agenas, l'occupazione dei reparti risale al 29% in Italia. L'occupazione delle intensive al 15% (Di martedì 8 febbraio 2022) Nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 risale al 29% a livello nazionale (+1%) e, in 24 ore, aumenta anche in 8 regioni e province autonome: Calabria (al... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022) Neiordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con-19al 29% a livello nazionale (+1%) e, in 24 ore, aumenta anche in 8 regioni e province autonome: Calabria (al...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in peggioramento i dati Agenas: l'occupazione dei reparti Covid risale al 29% in Italia e cresce in 8 regioni.… - barinewstv : Covid, Agenas: occupazione in area medica cresce, stabile in terapia intensiva - infoitinterno : Covid, Agenas: risale l’occupazione dei reparti al 29%, stabili le intensive - bizcommunityit : Covid: Agenas, occupazione reparti risale a 29% in Italia - Salute & Benessere - infoitinterno : Covid: Agenas, occupazione ordinaria reparti risale al 29% (+1%) -