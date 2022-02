Covid 19 in Campania, bollettino del 7 febbraio: 10.789 positivi (Di martedì 8 febbraio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 7 febbraio, parla di 10.789 nuovi positivi su 87.836 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 10.789 positivi al Covid 19 in Campania (8.958 al test antigenico e 1.831 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di martedì 8 febbraio 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 7, parla di 10.789 nuovisu 87.836 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 10.789al19 in(8.958 al test antigenico e 1.831 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

SkyTG24 : Covid #Campania, De Luca: 'Mascherine almeno fino a fine febbraio' - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: mascherine almeno fino a fine febbraio in Campania #covid #roma #vincenzodeluca #deluca #campania… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 28 vittime e 10.789 positivi in Campania - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania risale l'incidenza: 16 vittime in 48 ore ** - mattinodinapoli : Covid in Campania, 10.789 casi e 28 morti: l'indice di contagio risale al 12,28% ma calano i ricoveri -