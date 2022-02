Covid, 101.864 nuovi casi su 999.095 tamponi e altri 415 decessi (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono i 101.864 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 999.095 tamponi eseguiti, contro i 41.247 contagi su 393.663 test del giorno precedente. Il tasso di positività si mantiene ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono i 101.864di coronavirus registrati in Italia a fronte di 999.095eseguiti, contro i 41.247 contagi su 393.663 test del giorno precedente. Il tasso di positività si mantiene ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid in 24 ore. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415,… - News24_it : Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 febbraio: 101.864 nuovi casi e 415 morti - Corriere della Sera - geomsalvatores2 : RT @Virus1979C: #Covid, oggi in Italia 101.864 nuovi casi e 415 vittime. - roberto_devogli : Epi 101: la bufala 'morti con o per coronavirus' va smontata a suon di dati. I decessi ufficiali COVID in Italia so… -