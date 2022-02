Covid, 101.864 nuovi casi e 415 decessi (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I nuovi contagiati al Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute, sono 101.864, dato in crescita rispetto ai 41.247 delle 24 ore precedenti. Sono stati 999.095 i tamponi processati, numeri che determinano un tasso di positività al 10,2%. Significativa anche la crescita dei decessi, che toccano quota 415. I guariti sono 164.915, con un decremento degli attualmente positivi di 62.901 unità e un numero complessivo che scende a quota 1.927.800. In flessione i ricoveri nei reparti ordinari, dove attualmente si trovano 18.337 persone (-338). Più netto il calo nelle terapie intensive, con 1.376 degenti ricoverati (-47) ma con 99 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.908.087 persone. La Lombardia è prima regione per numero di contagi (12.194), seguita da Veneto (11.201) e Campania ... Leggi su ildenaro (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Icontagiati al-19, secondo i dati del ministero della Salute, sono 101.864, dato in crescita rispetto ai 41.247 delle 24 ore precedenti. Sono stati 999.095 i tamponi processati, numeri che determinano un tasso di positività al 10,2%. Significativa anche la crescita dei, che toccano quota 415. I guariti sono 164.915, con un decremento degli attualmente positivi di 62.901 unità e un numero complessivo che scende a quota 1.927.800. In flessione i ricoveri nei reparti ordinari, dove attualmente si trovano 18.337 persone (-338). Più netto il calo nelle terapie intensive, con 1.376 degenti ricoverati (-47) ma con 99ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.908.087 persone. La Lombardia è prima regione per numero di contagi (12.194), seguita da Veneto (11.201) e Campania ...

