Cosenza, molestie al liceo: arrivano gli ispettori. Sasso: «A fare più male è l’omertà dei colleghi» (Di martedì 8 febbraio 2022) Al liceo scientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di Cosenza, sono arrivati gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale. La misura è stata disposta, su iniziativa del ministero dell’Istruzione, dopo il resoconto di una indagine interna all’istituto, in relazione alle denunce degli studenti su casi di presunte molestie sessuali da parte di un insegnante. Il caso delle molestie sessuali al liceo Le prime denunce erano partite sui social, suscitando una querela per diffamazione da parte della dirigente scolastica, Iolanda maletta, nei confronti degli amministratori della pagina. Nei post si parlava di molestie, richieste di foto a sfondo sessuale e atteggiamenti discriminatori messi in atto da un insegnante. Gli studenti, poi, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Alscientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di, sono arrivati glidell’Ufficio scolastico regionale. La misura è stata disposta, su iniziativa del ministero dell’Istruzione, dopo il resoconto di una indagine interna all’istituto, in relazione alle denunce degli studenti su casi di presuntesessuali da parte di un insegnante. Il caso dellesessuali alLe prime denunce erano partite sui social, suscitando una querela per diffamazione da parte della dirigente scolastica, Iolandatta, nei confronti degli amministratori della pagina. Nei post si parlava di, richieste di foto a sfondo sessuale e atteggiamenti discriminatori messi in atto da un insegnante. Gli studenti, poi, ...

spearbinslight : RT @anikeatable: Delle studentesse del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza hanno denunciato le molestie subit… - rob_arci : RT @PaoloBorg: 'Se portavo la coda alta mi chiamava bella cavalla..ero bloccata' La studentessa che ha per prima denunciato su Intagram le… - gleescovers : RT @anikeatable: Delle studentesse del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza hanno denunciato le molestie subit… - imanobrain : RT @anikeatable: Delle studentesse del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza hanno denunciato le molestie subit… - hurtuself : RT @anikeatable: Delle studentesse del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza hanno denunciato le molestie subit… -