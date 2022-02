Cosenza | la preside sapeva delle molestie a scuola Lo sfogo delle ragazze | Non è mai intervenuta

(Di martedì 8 febbraio 2022) La vicendaa studentesse ed ex studentesse all'istituto Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia diresta di stretta attualità. La protesta degli studenti che da ormai 5 giorni occupano laadesso è arrivata ai piani alti del governo Segui su affaritaliani.it

Non so perché lanega. È la domanda che devo porre perché la mia coscienza mi impone di ... Al fianco degli studenti c'è anche la Cgilche chiede l'invio di " task force di ispettori , ...La Procura diha aperto un'inchiesta e un'altra è stata aperta dalla stessa scuola. Iggi una ispettrice dell'Ufficio scolastico regionale ha incontrato la, che nei giorni scorsi aveva ..."La preside non ha creduto alle parole di una ragazza che è andata ... A sostegno degli studenti di Cosenza è intervenuto il centro antiviolenza Roberta Lanzino con la presidente Antonella veltri che ...CASTROLIBERO (COSENZA) – Perché ha negato e perché non ha preso provvedimenti. Sono questi i quesiti che Francesco (GUARDA IL VIDEO), fratello della ragazza che ha denunciato le molestie subite da un ...