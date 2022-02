Cosenza, il caso del liceo occupato dagli studenti per protestare contro le molestie (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli studenti del liceo scientifico del Polo scolastico "Valentini-Majorana" di Castrolibero (Cosenza) hanno riferito di presunte molestie sessuali ai danni di alcune studentesse, in particolare da parte di un professore. Una vicenda delicata su cui stanno indagando le istituzioni scolastiche e la Procura di Cosenza. Gli studenti da alcuni giorni stanno occupando la scuola mentre l'Ufficio scolastico regionale della Calabria ha disposto un'ispezione per accertare i fatti. Nella mattinata del 7 febbraio si é recata nell'istituto una funzionaria. L'ispezione é stata avviata sulla base di una relazione trasmessa all'Ufficio scolastico dalla dirigente del liceo. L'intervento dell'Ufficio scolastico era stato chiesto anche dai genitori degli studenti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Glidelscientifico del Polo scolastico "Valentini-Majorana" di Castrolibero () hanno riferito di presuntesessuali ai danni di alcune studentesse, in particolare da parte di un professore. Una vicenda delicata su cui stanno indagando le istituzioni scolastiche e la Procura di. Glida alcuni giorni stanno occupando la scuola mentre l'Ufficio scolastico regionale della Calabria ha disposto un'ispezione per accertare i fatti. Nella mattinata del 7 febbraio si é recata nell'istituto una funzionaria. L'ispezione é stata avviata sulla base di una relazione trasmessa all'Ufficio scolastico dalla dirigente del. L'intervento dell'Ufficio scolastico era stato chiesto anche dai genitori degli

