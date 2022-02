Cosa può fare Conte per riprendersi il M5s dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) «Avvisai che potevamo decapitare la dirigenza. Dissero ‘Fate pure’…». Nelle parole con cui l’avvocato Lorenzo Borré racconta il ricorso aldiche ha sospeso provvisoriamente lo statuto votato dal Movimento 5 Stelle il 3 e il 5 agosto 2021. Decapitando di fatto il vertice grillino e Giuseppe, presidente del M5s ad oggi senza legittimazione. Borré è un habitué di queste sentenze, visto che ha patrocinato (e vinto) anche i ricorsi contro le espulsioni di attivisti napoletani e romani. La decisione cautelare – che deve ancora essere discussa in un giudizio di merito – portae i suoi a dover ripartire da zero. Mapuòl’ex Avvocato del Popolo peril M5s? Una formalità? Con ordine. Nella decisione di ...

