Cosa mangia Victoria Beckham da ben 25 anni: ecco la sua dieta (Di martedì 8 febbraio 2022) Da ben 25 anni Victoria Beckham mangia sempre le stesse cose: scopriamo la dieta dell’ex Posh Spice e come fa ad essere così in forma. Victoria Beckham è una vera e propria icona di stile. Dal suo esordio nelle Spice Girls negli anni ’90 ancora oggi fa la sua parte. Dopo essersi reinventata da cantante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Da ben 25sempre le stesse cose: scopriamo ladell’ex Posh Spice e come fa ad essere così in forma.è una vera e propria icona di stile. Dal suo esordio nelle Spice Girls negli’90 ancora oggi fa la sua parte. Dopo essersi reinventata da cantante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

officialnctita : RT @nctbubita: [07.02.22 - 7:20PM KST] #YANGYANG ?? update “Cosa mangi oggi?' 'Mangia budella di maiale in umido! Mangia pomodori saltati… - ConteAlmaviva : RT @abelarda1912: Un bell'articolo di Alessandro #Mangia sul rapporto tra scienza e potere politico. Questi concetti, sino a trenta, quaran… - CausiLuigi : @RobVicaretti Se sottoscrivi un contratto e pensi che l'altro non lo rispetti ti rivolgi al giudice. Lo stesso vale… - popolorossoner : @FinallyMichele @smgii1908 @Zoroback_023 Grazie ar cazzo comunque. Una cosa è giocare nel Real in un campionato di… - nctbubita : [07.02.22 - 7:20PM KST] #YANGYANG ?? update “Cosa mangi oggi?' 'Mangia budella di maiale in umido! Mangia pomodor… -