CorSport: Lega Serie A, la maggioranza dei club fa fronte contro Gravina (Di martedì 8 febbraio 2022) La Lega Serie A è compatta nel volersi “svincolare” dalla Figc, scrive il Corriere dello Sport. Ieri il presidente del Napoli è stato chiaro nell’attacco mosso a Gravina. Interpreta l’orientamento della maggioranza dei presidenti dei club. “Magari divisi all’interno, ma compatti davanti alla Federcalcio. In Serie A, infatti, continuano a soffiare i venti di indipendenza e di autonomia nei confronti di via Allegri”. La prima conseguenza, continua il quotidiano sportivo, è che “improvvisamente i club hanno cominciato a manifestare il desiderio di individuare ed eleggere un presidente in sintonia, senza scontri, sbarramenti o veti incrociati. Almeno questo è ciò che è emerso dalla prima assemblea elettiva che, come previsto, si è risolta con un nulla di fatto”. Dall’urna ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) LaA è compatta nel volersi “svincolare” dalla Figc, scrive il Corriere dello Sport. Ieri il presidente del Napoli è stato chiaro nell’attacco mosso a. Interpreta l’orientamento delladei presidenti dei. “Magari divisi all’interno, ma compatti davanti alla Federcalcio. InA, infatti, continuano a soffiare i venti di indipendenza e di autonomia nei confronti di via Allegri”. La prima conseguenza, continua il quotidiano sportivo, è che “improvvisamente ihanno cominciato a manifestare il desiderio di individuare ed eleggere un presidente in sintonia, senza scontri, sbarramenti o veti incrociati. Almeno questo è ciò che è emerso dalla prima assemblea elettiva che, come previsto, si è risolta con un nulla di fatto”. Dall’urna ...

