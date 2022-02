Corrado Pesce, fallito il tentativo di recuperare il corpo dell’alpinista in Patagonia: “Impossibile nelle prossime settimane” (Di martedì 8 febbraio 2022) Una equipe internazionale composta da alpinisti e guide di montagna ha provato a recuperare il corpo di Corrado Pesce, novarese di 41 anni e alpinista italiano travolto da una valanga a fine gennaio: con il collega argentino Tomas Aguilo stava scalando il Cerro Torre, ad oltre 3 mila metri di quota. La salma al momento si trova sul versante orientale del Cerro Torre, nella Patagonia Argentina. Il tentativo è fallito e per il responsabile dell’operazione della commissione di soccorso di El Chaltén “sarà Impossibile recuperare i resti dell’alpinista italiano nelle prossime settimane”. L’equipe ha sorvolato nove volte l’area dell’incidente che ha coinvolto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Una equipe internazionale composta da alpinisti e guide di montagna ha provato aildi, novarese di 41 anni e alpinista italiano travolto da una valanga a fine gennaio: con il collega argentino Tomas Aguilo stava scalando il Cerro Torre, ad oltre 3 mila metri di quota. La salma al momento si trova sul versante orientale del Cerro Torre, nellaArgentina. Ile per il responsabile dell’operazione della commissione di soccorso di El Chaltén “sarài restiitaliano”. L’equipe ha sorvolato nove volte l’area dell’incidente che ha coinvolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Corrado Pesce Corrado Pesce morto in Patagonia: il corpo non tornerà a casa, fallito il tentativo di recupero E' fallito il tentativo realizzato da una squadra internazionale di alpinisti e guide di montagna per recuperare sul versante orientale del Cerro Torres (Patagonia argentina) il corpo di Corrado Pesce. L'italiano travolto da una valanga a fine gennaio insieme a un compagno argentino sopravvissuto. Il corpo non si riesce a recuperare. La Commissione di soccorso di El Chaltén, ...

Patagonia, ritrovato morto l'alpinista italiano Si pensava potesse essere ferito e sono subito partite le ricerche coi droni che però hanno solo potuto individuare il cadavere. A confermare la morte di Corrado Pesce è stata Carolina Codó, medico ar ...

