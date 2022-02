Advertising

055firenze : #Coronavirus, 6653 nuovi casi e 30 decessi in #Toscana - CittaPienza : ?? Il cartello, di @AnciToscana, riassume le nuove regole su quarantena e isolamento: ?? - FirenzePost : Coronavirus Toscana: 30 morti (età media 85,4 anni), oggi 8 febbraio, 6.653 nuovi contagi, 97 terapie intensive - FirenzePost : Coronavirus Toscana: 30 morti (età media 85,4 anni), oggi 8 febbraio, 6.653 nuovi contagi, 97 terapie intensive - GazzettadiSiena : I dati del contagio in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Sono 6.653 i contagi dainoggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. Registrati ...Insono 793.652 i casi di positività al, 6.653 in più rispetto a ieri (1.933 confermati con tampone molecolare e 4.720 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più ...In Toscana sono 793.652 i casi di positività al Coronavirus, 6.653 in più rispetto a ieri (1.933 confermati con tampone molecolare e 4.720 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più ...In Toscana sono 793.652 i casi di positività al Coronavirus, 6.653 in più rispetto a ieri: 1.933 confermati con tampone molecolare e 4.720 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,8% in più ...