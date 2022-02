Advertising

Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino dell’8 febbraio: 7.248 i nuovi casi, 51 i decessi - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia l’8 febbraio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 7.248, in provincia di Enna 204, i de… - ag_notizie : Covid, in Sicilia contagi di nuovo sopra i 7 mila: resta alto il numero di morti -

Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... Campania (30%), Emilia Romagna (27%), Marche (32%),Puglia (26%), Sardegna (23%),(37%), ...Ore 16 - Il bollettino della(Salvo Fallica) I nuovi dati giornalieri sul Covid - 19 mostrano le contraddizioni del caso. I nuovi casi di contagiati dasono 7.248 e la ...Ad oggi in Italia sono 1.927.800 le persone positive al Covid, 62.901 in meno di ieri. IN SICILIA. Sono 7.248 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 ...Secondo il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022, sono 7.248 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia a fronte di 47.948 tamponi processati. Un dato che colloca l'Isola al sesto posto in ...