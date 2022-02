Coronavirus, oggi in Italia boom di nuovi contagi. 415 i decessi (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326. Sono 999.095 i tamponi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 101.864 ida Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326. Sono 999.095 i tamponi...

Advertising

sole24ore : ?? Coronavirus ultime notizie. Pfizer prevede entrate record a 102 miliardi nel 2022 ?? Stop alla Dad per seicentomil… - sole24ore : #Benzina: prezzo settimanale a 1,819 euro, massimo da 2012 @sole24ore - Corriere : ?? Addio alle restrizioni anti-coronavirus: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il G… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 101.864 contagi e 415 morti per Coronavirus: i dati di martedì 8 febbraio - CorriereTorino : Covid in Piemonte, 6446 casi e 3 morti -