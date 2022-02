Coronavirus | il bollettino nazionale | 101 864 nuovi positivi e 415 morti in 24 ore

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 febbraio: 101.864 nuovi casi, i morti sono 415 - palermo24h : Coronavirus, il comunicato 1.111 nuovi positivi in provincia, +58 a Siracusa. Frenata a rilento - Gianni__Panico : RT @SkyTG24: Il bollettino di oggi - infoitinterno : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 8 febbraio 2022 - Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino dell’8 febbraio: 7.248 i nuovi casi, 51 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LOMBARDIA 8 FEBBRAIO/ +50 morti, sale tasso positività Il padre ha preso la parola per primo: 'La sera del 9 dicembre 2020 l'ho accompagnato al centro di latino. Ha detto che ...Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 393.663. Il tasso di positività ...Sono 101.864 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute ...Secondo il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022, sono 7.248 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia a fronte di 47.948 tamponi processati. Un dato che colloca l'Isola al sesto posto in ...