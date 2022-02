Coppa Italia, Roma-Inter, Special Match: è dentro o fuori (Di martedì 8 febbraio 2022) Questa sera big Match da dentro o fuori per la Roma di Josè Mourinho contro l’Inter, gara valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. Alle 21.00, a San Siro, lo Special One dunque ritrova la sua ex squadra nel suo ex stadio, dove ottenne il triplete nel 2010. E’ la sfida più delicata sul piano emotivo per Mourinho, ma per tutta la Roma forse l’ultima grande chiamata per la svolta di una stagione di chiaroscuri. Ci sarà Zaniolo, al centro di polemiche dopo la sua espulsione dopo il gol annullato al 90° nella partita contro il Genoa, 2000 circa i tifosi giallorossi previsti per la trasferta. Esattamente come avvenne alla vigilia della sfida d’andata in campionato, quando poi la Roma, molto rimaneggiata in termini di ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) Questa sera bigdaper ladi Josè Mourinho contro l’, gara valevole per i Quarti di finale di. Alle 21.00, a San Siro, loOne dunque ritrova la sua ex squadra nel suo ex stadio, dove ottenne il triplete nel 2010. E’ la sfida più delicata sul piano emotivo per Mourinho, ma per tutta laforse l’ultima grande chiamata per la svolta di una stagione di chiaroscuri. Ci sarà Zaniolo, al centro di polemiche dopo la sua espulsione dopo il gol annullato al 90° nella partita contro il Genoa, 2000 circa i tifosi giallorossi previsti per la trasferta. Esattamente come avvenne alla vigilia della sfida d’andata in campionato, quando poi la, molto rimaneggiata in termini di ...

