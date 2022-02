Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Roma (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che si giocherà alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Questi gli 11 iniziali. Inter (3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi. Roma (3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono state annunciate ledi, gara valida per i quarti di finale di, che si giocherà alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Questi gli 11 iniziali.(3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.(3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. Funweek.

