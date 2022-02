Coppa Italia | Inzaghi | vittoria di personalità dopo il derby

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - Stetobald : RT @Gli_INTERnati: #InterLiverpool? A noi francamente non ci interessa. Conta solo il #Derby di coppa Italia #MilanInter #IMInter - Bruno2Franco : @L_Spalletti Vs Inter; massima concentrazione. Ho visto le gare delle milanesi di Coppa Italia e mi sono accorto co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Commenta per primo Sospiro di sollievo in casa Lazio. Nulla di grave per Ciro Immobile . L'attaccante ina San Siro ha abbandonato il campo dolorante, zoppicando dopo un contrasto al limite dell'area. Si è temuto il peggio per la caviglia del bomber, ma già nel post partita di ieri sera non ...In casa Roma il momento non è dei migliori, pesano il recente pareggio interno contro il Genoa in campionato e, soprattutto, l'eliminazione dalladopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. Anche l'infermeria desta qualche preoccupazione, con Mourinho che ha perso Ibanez per almeno un mese. Un sorriso però potrebbe regalarlo ...COPPA ITALIA - Sta emergendo, nelle ultime ore, un durissimo sfogo di Josè Mourinho dopo la sconfitta della sua Roma contro l'Inter, in Coppa Italia; l'allenatore si sarebbe rivolto ai suoi ...Prima la vittoria nel derby, poi la goleada alla Lazio in Coppa Italia. Entusiasmo, energia e tanta qualità! Questa squadra sta continuando a far sognare i suoi tifosi. Il merito è dell’ambiente, del ...