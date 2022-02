Coppa Italia, Inter-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà Inter-Roma, in programma martedì 8 febbraio alle 21 a San Siro, ad aprire il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Una gara in cui i nerazzurri, che negli ottavi hanno superato per 3-2 ai tempi supplementari l'Empoli... Leggi su europa.today (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà, in programma martedì 8 febbraio alle 21 a San Siro, ad aprire il programma dei quarti di finale di. Una gara in cui i nerazzurri, che negli ottavi hanno superato per 3-2 ai tempi supplementari l'Empoli...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : Time for our Coppa Italia quarter-final against Lazio, have you bought your ticket? ??? Testa ai Quarti di… - OfficialASRoma : Al lavoro verso #InterRoma di Coppa Italia #ASRoma - SchirioD : RT @Boboj29: Con il ritorno di Mourinho a Milano e' praticamente impossibile non fare un salto al 2010,anno dove con la vittoria della Cham… - alsecondoblu : RT @Mickybit22: Qualche numero di Olivier Giroud: 7 gol e 2 assist in 15 partite di campionato di cui solo 4 giocate per 90' (soprattutto… -