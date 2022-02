Coppa Italia – Inter-Roma, le probabili formazioni della gara | VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Queste le probabili formazioni di Inter-Roma, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022, in programma stasera a 'San Siro' alle ore 21:00. Ecco, dunque, le possibili scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e José Mourinho Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) Queste ledi, partita dei quarti di finale2021-2022, in programma stasera a 'San Siro' alle ore 21:00. Ecco, dunque, le possibili scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e José Mourinho

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : Time for our Coppa Italia quarter-final against Lazio, have you bought your ticket? ??? Testa ai Quarti di… - SkySport : Inter-Roma, Inzaghi: 'Servirà la voglia di rivalsa dopo il derby perso immeritatamente' #SkySport #InterRoma… - zazoomblog : COPPA ITALIA: I QUARTI DI FINALE SU CANALE 5 E ITALIA 1. PARTITE ORARI E TELECRONISTI - #COPPA #ITALIA: #QUARTI… - SportPesa_IT : Ritorna la Coppa Italia. Stasera Inter- Roma -