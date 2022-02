Coppa Italia: Inter-Roma, le formazioni ufficiali (Di martedì 8 febbraio 2022) Ad aprire i quarti di finale di Coppa Italia ci sarà, alle 21:00 di questa sera, Inter-Roma (di seguito le formazioni ufficiali). Il palcoscenico della sfida sarà il “G. Meazza” di Milano: in TV la gara verrà invece trasmessa in chiaro su Canale 5. I precedenti totali fra meneghini e capitolini in Coppa Italia sono 21: 12 vittorie dell’Inter a fronte di 7 giallorosse e 2 pareggi. A San Siro, invece, i successi della Roma sono stati finora soltanto 2 contro 8 affermazioni nerazzurre. L’ultimo di questi risale al confronto più recente fra le due compagini in questa competizione, nella stagione 2012/13: si tratta del ritorno della semifinale di quella edizione, terminata 2-3 per i giallorossi dopo il 2-1 dell’andata. ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 8 febbraio 2022) Ad aprire i quarti di finale dici sarà, alle 21:00 di questa sera,(di seguito le). Il palcoscenico della sfida sarà il “G. Meazza” di Milano: in TV la gara verrà invece trasmessa in chiaro su Canale 5. I precedenti totali fra meneghini e capitolini insono 21: 12 vittorie dell’a fronte di 7 giallorosse e 2 pareggi. A San Siro, invece, i successi dellasono stati finora soltanto 2 contro 8 affermazioni nerazzurre. L’ultimo di questi risale al confronto più recente fra le due compagini in questa competizione, nella stagione 2012/13: si tratta del ritorno della semifinale di quella edizione, terminata 2-3 per i giallorossi dopo il 2-1 dell’andata. ...

