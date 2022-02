Coppa Italia, Inter-Roma 2-0 e nerazzurri in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Inter batte la Roma 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale, dove attende la vincente della sfida tra Milan e Lazio. I nerazzurri partono col piede sull’acceleratore e sfondano subito. Cross da sinistra, Dzeko è puntuale all’appuntamento col pallone. Piatto destro al volo, palla in rete e 1-0 al 2?. L’Inter, grazie al gol dell’ex, può giocare sul velluto e dà l’impressione di poter controllare il match. I padroni di casa perdono Bastoni per un infortunio alla caviglia, la Roma dopo un avvio sofferto gradualmente entra in partita. La formazione di Mourinho, ex applaudito dal tifo nerazzurro, si rende pericolosa in particolare con Zaniolo: conclusione dal cuore dell’area di rigore, Handanovic respinge di piede. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’batte la2-0 nei quarti di finale die vola in, dove attende la vincente della sfida tra Milan e Lazio. Ipartono col piede sull’acceleratore e sfondano subito. Cross da sinistra, Dzeko è puntuale all’appuntamento col pallone. Piatto destro al volo, palla in rete e 1-0 al 2?. L’, grazie al gol dell’ex, può giocare sul velluto e dà l’impressione di poter controllare il match. I padroni di casa perdono Bastoni per un infortunio alla caviglia, ladopo un avvio sofferto gradualmente entra in partita. La formazione di Mourinho, ex applaudito dal tifo nerazzurro, si rende pericolosa in particolare con Zaniolo: conclusione dal cuore dell’area di rigore, Handanovic respinge di piede. ...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - RaiSport : ? #Mourinho: 'Accolto bene dall'#Inter, ma ero venuto per vincere con la #Roma' Il tecnico giallorosso: 'A parte i… - el_teno_1982 : RT @Inter: ??? | SANCHEZ ?? Ennesima 'maravilla' di @Alexis_Sanchez: ecco le sue parole ?? -