Coppa Italia, due eurogoal condannano la Roma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Dopo la brutta prestazione vista col Genoa, condita dalla beffa finale del goal annullato a Zaniolo, per la Roma è tempo di sfidare l’Inter a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia, gara da dentro o fuori che Mourinho affronta con la formazione titolare. Inter subito in vantaggio Parte fortissimo l’Inter, che dopo appena cento secondi è già in vantaggio: cross dalla sinistra di Perisic, Smalling buca l’intervento e Dzeko col piattone al volo batte Rui Patricio. Tre minuti dopo, dai venti metri, Barella spacca la traversa con una botta tremenda di destro, poi al 9? Skriniar di testa spreca da ottima posizione. Al 15? Roma a un passo dal pareggio ma la carambola tra D’Ambrosio e Handanovic termina col pallone di poco alto. Al 19? clamorosa palla goal per la Roma: Mkhitaryan ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Dopo la brutta prestazione vista col Genoa, condita dalla beffa finale del goal annullato a Zaniolo, per laè tempo di sfidare l’Inter a San Siro nei quarti di finale di, gara da dentro o fuori che Mourinho affronta con la formazione titolare. Inter subito in vantaggio Parte fortissimo l’Inter, che dopo appena cento secondi è già in vantaggio: cross dalla sinistra di Perisic, Smalling buca l’intervento e Dzeko col piattone al volo batte Rui Patricio. Tre minuti dopo, dai venti metri, Barella spacca la traversa con una botta tremenda di destro, poi al 9? Skriniar di testa spreca da ottima posizione. Al 15?a un passo dal pareggio ma la carambola tra D’Ambrosio e Handanovic termina col pallone di poco alto. Al 19? clamorosa palla goal per la: Mkhitaryan ...

