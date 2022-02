Coppa Italia, c’è Inter-Roma: le formazioni ufficiali (Di martedì 8 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Roma, match dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Roma nel match dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022: la vincente incontrerà in semifinale la vincente dalla sfida tra Milan e Lazio. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e José Mourinho, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Roma, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 Sanchez. A disposizione: 21 ... Leggi su intermagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Ledi, match dei quarti di finale della2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match dei quarti di finale della2021/2022: la vincente incontrerà in semifinale la vincente dalla sfida tra Milan e Lazio. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e José Mourinho, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 Sanchez. A disposizione: 21 ...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - acmilan : Time for our Coppa Italia quarter-final against Lazio, have you bought your ticket? ??? Testa ai Quarti di… - cesololinter_19 : RT @Dottor_Strowman: Inter-Roma di coppa italia, dunque è momento di rispolverare questa perla - infoitsport : Sarri: “La Coppa Italia è la competizione più antisportiva del mondo” -