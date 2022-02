Coppa di Francia: Monaco-Amiens, le formazioni ufficiali (Di martedì 8 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Monaco-Amiens, match valevole per i quarti di finale di Coppa di Francia. Arbitro dell’incontro sarà Amaury Delerue. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade Louis II di Fontvieille. Sarà possibile seguire la partita in chiaro su Sportitalia. La Coppa di Francia entra nel vivo con i quarti di finale. Questa sera a sfidarsi saranno Monaco e Amiens. Una gara dal pronostico quasi scontato a favore dei padroni di casa se si considera la qualità delle due rose. I monegaschi, reduci dalla vittoria nel big match di sabato contro il Lione, sembra stiano pian piano recuperando quella continuità che è venuta a mancare in questa stagione. Dopo essersi sbarazzato senza problemi del Quevilly-Rouen ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 8 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per i quarti di finale didi. Arbitro dell’incontro sarà Amaury Delerue. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade Louis II di Fontvieille. Sarà possibile seguire la partita in chiaro su Sportitalia. Ladientra nel vivo con i quarti di finale. Questa sera a sfidarsi saranno. Una gara dal pronostico quasi scontato a favore dei padroni di casa se si considera la qualità delle due rose. I monegaschi, reduci dalla vittoria nel big match di sabato contro il Lione, sembra stiano pian piano recuperando quella continuità che è venuta a mancare in questa stagione. Dopo essersi sbarazzato senza problemi del Quevilly-Rouen ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il PSG è stato eliminato dalla Coppa di Francia dal Nizza agli ottavi di finale. E pure ‘sto eventuale triplete so… - tvdellosport : CLAMOROSO?? Il #Psg viene eliminato dalla Coppa di Francia Il #Nizza vince ai rigori e vola ai quarti di finale: d… - tvdellosport : ????LA COPPA DI FRANCIA SU SPORTITALIA Alle 2??1?? non perdere il match valido per i quarti di finale di Coppa di Fr… - MonacoTribuneIT : A soli 21 anni, Houleye Deme è difensore centrale e capitana dell’AS Monaco Femminile. Abbiamo fatto due chiacchier… - AndreaInterNews : Coppa Italia, #Inzaghi vuole vincere e non farà uso del turnover: in panchina Cordaz, Kolarov, Vecino e la maglia n… -