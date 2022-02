Coppa d’Africa, Senegal campione: Koulibaly guida la festa | VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Senegal ha battuto l'Egitto ai calci di rigore in finale di Coppa d'Africa. Primo successo nel torneo per i Senegalesi, tra cui anche Fodé Ballo-Touré del Milan. Ecco la festa dei Leoni di Teranga guidata da Kalidou Koulubaly, difensore del... Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilha battuto l'Egitto ai calci di rigore in finale did'Africa. Primo successo nel torneo per iesi, tra cui anche Fodé Ballo-Touré del Milan. Ecco ladei Leoni di Terangata da Kalidou Koulubaly, difensore del...

Advertising

sscnapoli : ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!!… - matteosalvinimi : Senegalesi festeggiano la vittoria della loro nazionale nella Coppa d’Africa, prendendo a calci una macchina della… - GoalItalia : I campioni in carica dei rispettivi continenti ?? ?? Europei ???? ?? Copa America ???? ?? Coppa d'Africa ???? ?? Gold Cu… - infoitsport : I Leoni del Senegal vincono per la prima volta la Coppa d'Africa ed è festa - ItalianFalcon27 : RT @GoalItalia: I campioni in carica dei rispettivi continenti ?? ?? Europei ???? ?? Copa America ???? ?? Coppa d'Africa ???? ?? Gold Cup ???? ??… -