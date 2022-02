Convocati i dirigenti per un piano di recupero del Centro storico

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 8 febbraio 2022) di Monica De Santis E’ stato fissato per il 15 febbraio un incontro in commissione urbanistica con l’assessore Tringali e icomunali per quanto concerne la questione della pedonalizzazione del. Un argomento questo di cui si parla da decenni e che non ha mai trovato una soluzione. Ildi Salerno, come tutti i centri storici è zona a traffico limitato, ma nonostante questo, il passaggio delle macchine così come dei motorini è continuativo e non solo da parte dei residenti, ma soprattutto da parte di quei furbetti che coprono le targhe per poter così passare nella Ztl senza prendere verbali. La soluzione? Forse invece di ipotizzare chiusure di strade che comporterebbero l’aumento di “traffico” in altre, si dovrebbe pensare ad un controllo più massiccio ai varchi ...