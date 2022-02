Conte | i Cinque Stelle e il paradosso della politica italiana La bussola di Ocone

(Di martedì 8 febbraio 2022) Chissà se Giuseppecrede nell’astrologia? Il fatto è che quegli astri che finora ne avevano accompagnato l’ascesa da sconosciuto avvocato a presidente del Consiglio ora sembrano di colpo volergli far pagare tutto intero il conto. La congiunzione astrale di questi giorni è per lui, a dir poco, infausta. Uscito alquanto ammaccato dalle trattative per il Quirinale, ove in sostanza ha giocato con troppa facilità il nome di Elisabetta Belloni per evitare che fosse il suo arcinemico Mario Draghi a salire sul Colle più alto, colui che ai tempi del suo primo governo si era autodefinito “avvocato del popolo” si è trovato negli ultimi giorni a combattere a viso aperto la battaglia che strisciava latente con l’avversario interno al Movimento più insidioso e pronto andergli la leadership. Con Luigi Di Maio sono volate le parole grosse, fino al gesto ...

Rumors e voci di corridoio parlano di non pochi contrasti tra Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri, nonché ex leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. E proprio essendo a ...