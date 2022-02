Consiglio Regionale, Allasia rieletto presidente (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefano Allasia è stato eletto nuovamente presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, ottenendo così la conferma da parte dell’Aula per l’intera legislatura. “L’impegno principale per questa seconda parte di mandato, sarà quello di lavorare per un rinnovo sia dello Statuto Regionale, sia del Regolamento consiliare”, ha dichiarato Allasia. Vicepresidenti del Consiglio sono stati eletti Franco Graglia (Fi) e Daniele Valle (Pd). Consiglieri segretari, infine, Gianluca Gavazza (Lega), Ivano Martinetti (M5s) e Michele Mosca (Lega),. “La nuova legge elettorale – ha spiegato Allasia – non solo è un adempimento necessario in ossequio alle norme nazionali, ma anche una necessità pratica per rendere ancora più effettivo il voto dei piemontesi. Quanto ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefanoè stato eletto nuovamentedeldel Piemonte, ottenendo così la conferma da parte dell’Aula per l’intera legislatura. “L’impegno principale per questa seconda parte di mandato, sarà quello di lavorare per un rinnovo sia dello Statuto, sia del Regolamento consiliare”, ha dichiarato. Vicepresidenti delsono stati eletti Franco Graglia (Fi) e Daniele Valle (Pd). Consiglieri segretari, infine, Gianluca Gavazza (Lega), Ivano Martinetti (M5s) e Michele Mosca (Lega),. “La nuova legge elettorale – ha spiegato– non solo è un adempimento necessario in ossequio alle norme nazionali, ma anche una necessità pratica per rendere ancora più effettivo il voto dei piemontesi. Quanto ...

