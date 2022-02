Confesercenti Campania, partnership con Time Vision: “Sostegno alle aziende e lavoro agli under 36” (Di martedì 8 febbraio 2022) Vincenzo Schiavo (presidente Confesercenti Campania): “Un ulteriore servizio per le nostre attività: gratis la piattaforma per trovare personale qualificato, per i giovani in cerca di occupazione chance anche di formazione”. Confesercenti Campania è lieta di comunicare la partnership con Time Vision, agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del lavoro e Agenzia formativa accreditata in Leggi su 2anews (Di martedì 8 febbraio 2022) Vincenzo Schiavo (presidente): “Un ulteriore servizio per le nostre attività: gratis la piattaforma per trovare personale qualificato, per i giovani in cerca di occupazione chance anche di formazione”.è lieta di comunicare lacon, agenzia per ilautorizzata dal Ministero dele Agenzia formativa accreditata in

Advertising

ildenaro_it : Partnership tra #Confesercenti #Campania e Time Vision, #agenzia per il #lavoro autorizzata dal @MinLavoro e… - puntomagazine : Confesercenti Campania, Partenrship con Time Vision: «Sostegno a aziende e occasione unico per offrire lavoro under… - teleischia : CONFESERCENTI CAMPANIA. PARTNERSHIP CON TIME VISION: «SOSTEGNO ALLE AZIENDE E OCCASIONE UNICA PER OFFRIRE LAVORO AG… - VesuvioLive : Accordo tra Confesercenti Campania e Time Vision: i giovani under 36 troveranno il lavoro dei propri sogni - Napolitanteam : Confesercenti Campania, partnership con Time Vision: 'sostegno alle aziende e lavoro per under 36' -… -