Con Zapata KO l’Atalanta guarda tra gli svincolati. Ecco i nomi sondati

(Di martedì 8 febbraio 2022) Una brutta situazione quella del: Duvanrischia di finire subito la stagione 2021/2022 per via dell’infortunio al tendine. Certo, Luis Muriel può essere riadattato, ma avere una punta di ruolo che possa garantire fisicità e riferimenti offensivi è un’altra cosa. I nerazzurri d’altro canto non vogliono farsi trovare impreparati, valutando il mercato. Secondo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Udinese, Serie A Un centometrista per la fascia: il grande inizio di Zappacosta (altro che riserva) Il paradosso deldopo 4 giornate: vinci, ma non giochi bene (e viceversa) Infortunio Gosens,i tempi di recupero dell’esterno tedesco 2 ottobre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con Zapata

Deve superare l'Atalanta che ha rotto, ceduto Gosens, Ilicic fuori per problemi personali. ... La Juventusquesta squadra deve provare a vincere tutti. Bisogna salire ancora perchè il Napoli, ..., il 4 - 2 - 3 - 1 sembrava poter diventare il modulo prediletto e invece si dovrà probabilmente tornare un po' al passato.Una brutta situazione quella dell’Atalanta: Duvan Zapata rischia di finire subito la stagione 2021/2022 per via dell’infortunio al tendine. Certo, Luis Muriel può essere riadattato, ma avere una punta ...L’Atalanta è in apprensione per le condizioni fisiche di Duvan Zapata, che potrebbe dover restare ai box per ... Nella lista dei giocatori attualmente svincolati c’è il nome di Graziano Pellè, con la ...