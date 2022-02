Complottisti | suprematisti | No vax | chi sono i camionisti di Freedom Convoy che paralizzano Ottawa – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 8 febbraio 2022) La polizia diha sequestrato migliaia di litri di carburante e rimosso un container per porre fine alla protesta che da 11 giorni sta bloccando il Canada. Ildei Truckers forha cominciato la sua protesta il 23 gennaio scorso e oggi il numero di camion e manifestanti è già diminuito in modo significativo. Ma intanto persino un tribunale ha vietato di suonare i clacson nel centro della città per fermare il caos. Ilè nato come movimento che si oppone all’obbligo vaccinale contro Covid-19 per i conducenti di camion transfrontalieri che devono andare avanti e indietro dagli Stati Uniti. Ed è lo specchio di una regola identica che c’è in America. Ma intanto il sindaco diJim Watson ha dichiarato lo stato d’emergenza. ...