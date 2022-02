Commercio | vendite al dettaglio in crescita a dicembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A2021 si stima un aumento congiunturale per lealdello 0,9% in valore e dello 0,6% in volume. Sono insia ledei beni alimentari (+1,7% in valore e +1,2% in volume) sia, in misura più contenuta, quelle dei beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,2% in volume). Lo rileva l'Istat. Nell'ultimo trimestre del 2021, in termini congiunturali, lealaumentano dell'1,1% in valore e dello 0,8% in volume. Crescono ledei beni non alimentari (+1,4% in valore e in volume), mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore e registrano un lieve calo in volume (rispettivamente +0,6% e -0,1%).Su base tendenziale, a2021, le...