Come riconoscere e combattere l' esaurimento emotivo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Avete mai sentito parlare di? Se la risposta è no, certamente ne avrete sentiti gli effetti: stanchezza, irritabilità, sbalzi d’umore, perdita di concentrazione, che possono tradursi anche in malesseri veri e proprimal di testa, disturbi del sonno, problemi gastrointestinali. «L’è lo stato raggiunto da una persona a seguito di un grande sovraccarico di responsabilità lavorative, personali, familiari, accademiche, dover far fronte a problemi, alti livelli di esigenza personale, ecc. Ovvero, una serie di circostanze della vita quotidiana che possono esaurire una persona se richiedono un eccesso di tempo e fatica», dicono esperti di Guidapsicologi.it «Nello specifico, si riferisce alla sensazione percepita dal soggetto di non farcela più, di aver esaurito le ...