Sembra una iper nostalgica macchina fotografica analogica, con tanto di look vintage d'ordinanza; ma nasconde in realtà al suo interno un efficientissimo cuore digitale, con schermo LCD, tecnologia Bluetooth e mini-stampante per trasferire gli scatti anche su pellicola fisica in tempo reale. Si tratta della nuova instax mini Evo Hybrid, ultima proposta di casa Fujifilm: un gadget portatile da infilarsi in tasca ed estrarre al momento opportuno per divertirsi con una sorta di fotografia vecchio stampo. Le caratteristiche tecniche Il dispositivo in questione, sfruttando tutta l'esperienza di Fujifilm sul fronte fotografico, dispone di dieci modalità di scatto integrate direttamente sull'obiettivo, a cui si aggiungono dieci opzioni di filtri applicabili digitalmente.

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Pagamento RdC febbraio: a chi raddoppia e a chi salta! Assegno Unico e Reddito di Cittadinanza: come funziona il doppio pagamento? Ebbene, abbiamo capito che quando parliamo di doppio pagamento del RdC di febbraio facciamo riferimento alla misura dell'...

Covid, Ecdc: mascherine all'aperto "se non è possibile distanziamento" ... come cinema, teatri e mezzi di trasporto , nonché per le persone che hanno avuto un contatto ... Se si seguono questi consigli, la "mascherina funziona bene fino a 40 ore' , ha detto l'esperta. ' Non ...

Fino a 1800 euro al mese di bonus sulla 104: come funziona il Long Term Care per disabili L’INPS ha pubblicato, il 3 febbraio 2022, la graduatoria dell’ultimo bando di concorso dedicato al Long Term Care per soggetti disabili Un contributo, fino a 1.800 euro per 36 mesi, finalizzato alla ...

Come funziona la nuova Fujifilm instax mini Evo Hybrid, la macchina fotografica digitale per chi ama le istantanee

