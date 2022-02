Claudio Gramigni ritrovato senza vita: vegliato dal suo cane fino all’arrivo dei soccorsi (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo hanno cercato per tutta la notte, Claudio Gramigni, classe 1955, era scomparso nel nulla senza lasciare traccia nel pomeriggio di ieri 7 febbraio. L’uomo ad averlo visto un amico che vive nei pressi dell’alpe Drocala. Era in compagnia del suo cane Claudio. Ed è stato proprio l’animale a contribuire al suo ritrovamento quando, purtroppo, non c’era già più niente da fare. La tragedia si è consumata nei boschi di Calasca Castiglione, piccolo comune piemontese nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Prima a volere ricordare Claudio Gramigni è stata la sindaca del paese. Silvia Tipaldi lo ricorda “come persona molto ben inserita nel tessuto sociale del paese, membro del Direttivo del Circolo Arci di Castiglione, della Sportiva. L’intera comunità è profondamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo hanno cercato per tutta la notte,, classe 1955, era scomparso nel nullalasciare traccia nel pomeriggio di ieri 7 febbraio. L’uomo ad averlo visto un amico che vive nei pressi dell’alpe Drocala. Era in compagnia del suo. Ed è stato proprio l’animale a contribuire al suo ritrovamento quando, purtroppo, non c’era già più niente da fare. La tragedia si è consumata nei boschi di Calasca Castiglione, piccolo comune piemontese nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Prima a volere ricordareè stata la sindaca del paese. Silvia Tipaldi lo ricorda “come persona molto ben inserita nel tessuto sociale del paese, membro del Direttivo del Circolo Arci di Castiglione, della Sportiva. L’intera comunità è profondamente ...

Advertising

reneelettra : RT @ultimenotizie: Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto quest… - simcopter : RT @ultimenotizie: Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto quest… - Paolo18030138 : RT @ultimenotizie: Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto quest… - GINA32451015 : RT @ultimenotizie: Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto quest… - CristinaParod18 : RT @ultimenotizie: Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Gramigni Domodossola, escursionista trovato morto: il cane lo ha vegliato per tutta la notte L' , 67enne di , disperso da ieri sera, è stato trovato morto questa mattina in fondo a un dirupo dove è precipitato a seguito di un incidente. Al suo fianco i militari hanno trovato il suo (un border ...

Trovato morto escursionista disperso, cane lo ha vegliato E' stato ritrovato morto il 67enne di Domodossola disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola. L'uomo, Claudio Gramigni è precipitato in un burrone mentre scendeva dall'alpe Drocala verso l'abitato di Calasca Castiglione. Il corpo è stato rinvenuto stamattina dal soccorso alpino che lo cercava da ieri ...

Claudio Gramigni, trovato morto l'escursionista disperso in un dirupo. Il suo cane ha vegliato su di lui Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto questa mattina. L'uomo, 67 anni e residente a Domodossola, era precipitato in un ...

Domodossola, escursionista trovato morto: il cane lo ha vegliato per tutta la notte L'escursionista Claudio Gramigni, 67enne di Domodossola, disperso da ieri sera, è stato trovato morto questa mattina in fondo a un dirupo dove è precipitato a seguito di un incidente. Al suo fianco i ...

L' , 67enne di , disperso da ieri sera, è stato trovato morto questa mattina in fondo a un dirupo dove è precipitato a seguito di un incidente. Al suo fianco i militari hanno trovato il suo (un border ...E' stato ritrovato morto il 67enne di Domodossola disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola. L'uomo,è precipitato in un burrone mentre scendeva dall'alpe Drocala verso l'abitato di Calasca Castiglione. Il corpo è stato rinvenuto stamattina dal soccorso alpino che lo cercava da ieri ...Claudio Gramigni, l'escursionista disperso da ieri sui monti della Valle Anzasca, in Ossola, è stato trovato morto questa mattina. L'uomo, 67 anni e residente a Domodossola, era precipitato in un ...L'escursionista Claudio Gramigni, 67enne di Domodossola, disperso da ieri sera, è stato trovato morto questa mattina in fondo a un dirupo dove è precipitato a seguito di un incidente. Al suo fianco i ...