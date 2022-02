Claudio Baglioni costretto a fare il concerto in cappotto per il freddo: “Non pensavo di fare la settimana bianca a Brindisi”. Le scuse del teatro (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella sua lunga carriera Claudio Baglioni ne ha viste tante, ma questa (forse) gli mancava. A causa del freddo, è stato costretto ad indossare il cappotto durante il suo concerto a Brindisi. È Il Messaggero a riferire quanto successo durante la data pugliese del cantautore romano nella serata di lunedì 7 febbraio. La data al teatro Verdi di Brindisi era sold out: fin dal suo ingresso sul palco, Baglioni ha segnalato il freddo in sala, ma nulla è cambiato. Così, ad un certo punto, ha chiesto al suo staff di portargli il cappotto, perché la situazione si era fatta insostenibile: “Non pensavo di fare la settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella sua lunga carrierane ha viste tante, ma questa (forse) gli mancava. A causa del, è statoad indossare ildurante il suo. È Il Messaggero a riferire quanto successo durante la data pugliese del cantautore romano nella serata di lunedì 7 febbraio. La data alVerdi diera sold out: fin dal suo ingresso sul palco,ha segnalato ilin sala, ma nulla è cambiato. Così, ad un certo punto, ha chiesto al suo staff di portargli il, perché la situazione si era fatta insostenibile: “Nondila...

