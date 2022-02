Clamoroso, Brescia: Diego Lopez rinuncia alla panchina, può restare Inzaghi? (Di martedì 8 febbraio 2022) Altro colpo di scena a Brescia: Diego Lopez, che ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi avrebbe dovuto dirigere il primo allenamento, ha deciso di rinunciare all'incarico. La decisione è stata... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 8 febbraio 2022) Altro colpo di scena a, che ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi avrebbe dovuto dirigere il primo allenamento, ha deciso dire all'incarico. La decisione è stata...

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Brescia Brescia, clamoroso: Lopez rinuncia alla panchina. Rimane Inzaghi? Gli scenari 1 Il Brescia è nel caos: Diego Lope z, atteso oggi alla firma e alla direzione del primo allenamento, ha deciso di rinunciare all'incarico . L'arrivo del tecnico era stato contestato dalla tifoseria, e la ...

Panchina Brescia, Diego Lopez spiazza tutti: scenario clamoroso Colpo di scena a Brescia. Non arriva la ‘fumata bianca’ per la terza esperienza di Diego Lopez sulla panchina delle Rondinelle. Il club potrebbe richiamare Pippo Inzaghi Situazione ancora in bilico a ...

Clamoroso Brescia: Lopez rinuncia alla panchina. Rimane Inzaghi? Gli scenari Il Brescia è nel caos: Diego Lopez, atteso oggi alla firma e alla direzione del primo allenamento, ha deciso di rinunciare all'incarico. L'arrivo del tecnico era stato contestato dalla tifoseria ...

