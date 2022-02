Clamoroso al Cibali, l’Italia vince l’oro olimpico nel curling (ora Malagò scavalca) (Di martedì 8 febbraio 2022) l’Italia vince l’oro olimpico nel curling. La coppia mista composta Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno battuto in finale 8-5 la coppia norvegese composta dalla 36enne Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Le hanno vinte tutte, nel round robin e poi semifinale e finale. Incredibile. Oggi la Faz – quotidiano tedesco – ha dedicato un articolo a Constantini. A questo punto Malagò scavalcherà dalla stanza in cui è rinchiuso per il Covid? Malagò ripete il miracolo: prima oro nei cento metri e nella staffetta 4×100, ora oro nel curling alle olimpiadi invernali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022)nel. La coppia mista composta Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno battuto in finale 8-5 la coppia norvegese composta dalla 36enne Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Le hanno vinte tutte, nel round robin e poi semifinale e finale. Incredibile. Oggi la Faz – quotidiano tedesco – ha dedicato un articolo a Constantini. A questo puntoscavalcherà dalla stanza in cui è rinchiuso per il Covid?ripete il miracolo: prima oro nei cento metri e nella staffetta 4×100, ora oro nelalle olimpiadi invernali. L'articolo ilNapolista.

