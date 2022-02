Cinema: Moni Ovadia girerà in Calabria primo film da regista (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà girato a Catanzaro il primo film di Moni Ovadia che si intitola "La terra senza" , e la location sarà il centro storico del capoluogo calabrese. Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà girato a Catanzaro ildiche si intitola "La terra senza" , e la location sarà il centro storico del capoluogo calabrese., attore, cantante, musicista e scrittore ...

