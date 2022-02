Ciao ciao mascherina all’aperto | Speranza ha firmato l’ordinanza | da venerdì decade l’obbligo Fino al 31 marzo bisogna però averla con sé

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 febbraio 2022) “al 312022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”. Eccola finalmenteche tutti aspettavano da diversi giorni. Dunque, come recita il provvedimento firmata poco fa dal ministro della Salute Roberto, dal prossimobasta condelle mascherine: dovranno essere indossate soltanto al chiuso.: “Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le differenti attività” Come si legge nel, “non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo ...