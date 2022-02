Chi vuole trattare con Putin sull’Ucraina: così Lega, Fdi e M5s spiegano le ragioni della Russia (Di martedì 8 febbraio 2022) In Italia c’è chi vuole trattare con Vladimir Putin sull’Ucraina. E sostiene che il leader della Russia abbia molte ragioni nella vicenda. Anche storiche e culturali, come sostiene Vito Petrocelli, presidente M5s della commissione esteri in Senato: «Ci sono aree del mondo che senza un pizzico di autoritarismo collasserebbero. La Russia è tra queste. Putin? Non è giusto giudicarlo con lenti esageratamente occidentali: quelli che lo criticano, come gli americani, hanno le loro belle gatte da pelare», dice oggi a Repubblica. Poi c’è il deputato leghista veronese Vito Comencini, che coltiva rapporti continui con la Crimea ed è dell’idea che in caso di conflitto «l’Ucraina non reggerebbe, perché da Kiev a Donetsk sono ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) In Italia c’è chicon Vladimir. E sostiene che il leaderabbia moltenella vicenda. Anche storiche e culturali, come sostiene Vito Petrocelli, presidente M5scommissione esteri in Senato: «Ci sono aree del mondo che senza un pizzico di autoritarismo collasserebbero. Laè tra queste.? Non è giusto giudicarlo con lenti esageratamente occidentali: quelli che lo criticano, come gli americani, hanno le loro belle gatte da pelare», dice oggi a Repubblica. Poi c’è il deputato leghista veronese Vito Comencini, che coltiva rapporti continui con la Crimea ed è dell’idea che in caso di conflitto «l’Ucraina non reggerebbe, perché da Kiev a Donetsk sono ...

meb : Il #bullismo non è un incidente di percorso dell’adolescenza, qualcosa da mettere in conto. Il bullismo è una vergo… - AlbertoBagnai : Poi facciamo una lezioncina sul perché in italiano esistano due parole diverse (scadenza e durata) per indicare due… - borghi_claudio : Voi lo sapete come andrà a finire adesso no? Chi pensava (con metodi goffi) di cambiare ruolo ora mica vuole riman… - Annathelion : RT @FLuccisano: Chi rinuncia al nucleare sceglie il carbone. Succede ovunque nel mondo: Germania, Giappone e ora Francia. Dura riconoscerlo… - mgrosa77 : @msgiorgiap Sei sempre gentile...alcuni sono fan(atici)... Uno sta con chi vuole ci mancherebbe -