“Chi se ne frega”, l’esordio discografico di Maria Grazia Costarelli (Di martedì 8 febbraio 2022) “La prima cosa che ci viene d’istinto dire è ‘chi se ne frega’, in realtà dietro questa frase c’è tanto altro! Nonostante la vita a volte ti porta distante dalle cose che ami fare, sicuramente non posso fare a meno della musica, che per me è proprio una necessità, un benessere e una valvola di sfogo” Esordio discografico per la cantautrice Maria Grazia Costarelli, in radio con il singolo “Chi se ne frega”, brano già presente in tutti i digital store, che vede anche la collaborazione nell’arrangiamento del M° Enzo Campagnoli. La canzone parla di incomprensioni e di quanto nella rabbia, alle volte possa essere difficile rimanere lucidi, anche di fronte alla realtà. Maria Grazia Costarelli ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Chi ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) “La prima cosa che ci viene d’istinto dire è ‘chi se ne’, in realtà dietro questa frase c’è tanto altro! Nonostante la vita a volte ti porta distante dalle cose che ami fare, sicuramente non posso fare a meno della musica, che per me è proprio una necessità, un benessere e una valvola di sfogo” Esordioper la cantautrice, in radio con il singolo “Chi se ne”, brano già presente in tutti i digital store, che vede anche la collaborazione nell’arrangiamento del M° Enzo Campagnoli. La canzone parla di incomprensioni e di quanto nella rabbia, alle volte possa essere difficile rimanere lucidi, anche di fronte alla realtà.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Chi ...

