Chi era Marinella Beretta, l’anziana morta da sola che nessuno per due anni ha più cercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Marinella Beretta è morta due anni fa a Como, nel salotto della sua villetta. Un malore l’ha colta mentre era seduta sulla sedia dove era solita trascorrere il suo tempo. Aveva 70 anni. Dal settembre 2019 nessuno l’ha più vista finché in questi giorni non è stato trovato il suo corpo. Nel salotto della sua villetta, accasciata sulla sedia. Niente funerali, niente lacrime per la sua scomparsa. La storia vera di Marinella – parafrasando il famoso testo di Fabrizio De André – è una storia di ordinaria disperazione in un Paese di vecchi che non è un Paese per vecchi. Per due anni nessuno si è chiesto che fine avesse fatto. Nessun parente. Nessun’amica. Lei non ha saputo nulla del Covid, della pandemia, della grande paura che gli altri ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022)duefa a Como, nel salotto della sua villetta. Un malore l’ha colta mentre era seduta sulla sedia dove era solita trascorrere il suo tempo. Aveva 70. Dal settembre 2019l’ha più vista finché in questi giorni non è stato trovato il suo corpo. Nel salotto della sua villetta, accasciata sulla sedia. Niente funerali, niente lacrime per la sua scomparsa. La storia vera di– parafrasando il famoso testo di Fabrizio De André – è una storia di ordinaria disperazione in un Paese di vecchi che non è un Paese per vecchi. Per duesi è chiesto che fine avesse fatto. Nessun parente. Nessun’amica. Lei non ha saputo nulla del Covid, della pandemia, della grande paura che gli altri ...

