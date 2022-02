Chi è Helen Mirren e perché The Good Liar è tra i cinque film più visti su Netflix (Di martedì 8 febbraio 2022) La seconda guerra mondiale è finita da soli due mesi, quando sfoggia per la prima volta la sua voce con un vagito in Gran Bretagna nel Luglio del 1945. Ecco chi è Helen Mirren e perché il suo The Good Liar è tra i cinque film più visti di Netflix. Suo nonno paterno era un esponente della diplomazia russa al servizio dello ZAR e si trovava a Londra nel 1917 durante la rivoluzione d’ottobre che portò al definitivo rovesciamento dell’Impero russo. Per lui l’aria si fece decisamente pesante in patria, così decise di restare a Londra. Suo figlio Vasilij Mironov, il papà di Hellen, prima di cambiare il cognome a tutta la famiglia in Mirren, ha cambiato tanti lavori. Spicca quello sul palcoscenico in qualità di violinista ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) La seconda guerra mondiale è finita da soli due mesi, quando sfoggia per la prima volta la sua voce con un vagito in Gran Bretagna nel Luglio del 1945. Ecco chi èil suo Theè tra ipiùdi. Suo nonno paterno era un esponente della diplomazia russa al servizio dello ZAR e si trovava a Londra nel 1917 durante la rivoluzione d’ottobre che portò al definitivo rovesciamento dell’Impero russo. Per lui l’aria si fece decisamente pesante in patria, così decise di restare a Londra. Suo figlio Vasilij Mironov, il papà di Hellen, prima di cambiare il cognome a tutta la famiglia in, ha cambiato tanti lavori. Spicca quello sul palcoscenico in qualità di violinista ...

Advertising

Helen_Clarvoe : RT @flavia_marzano: Ero adolescente in autobus a Roma e al “lei non sa chi sono io” risponde un bambino (una dozzina di anni): “FERMI TUTT… - Helen_Clarvoe : RT @mariacafagna: Voi ridete ma sapete chi riderà fortissimo quando le arriverà il bonifico della SIAE a settembre? Già, proprio lei: Ana M… - Helen_Clarvoe : RT @ventunopiloti: VESSICCHIO CHE CHIUDE QUESTO FESTIVAL CHI COME LUI CHI COME QUESTO FESTIVAL LA MIA MAIN FONTE DI SEROTONINA PER TUTTO L’… - Helen_Clarvoe : RT @ventunopiloti: spiace chi non è a casa di @ffraparentesi con me e @MO0NRlSE perché dargen d’amico ce lo siamo ballate MALISSIMO noi tot… - Helen_Clarvoe : RT @Dark_AsTheNight: Massimino mio, non ti meritiamo. Chi non capisce che questa canzone è un gioiello, 'ha un bidone della spazzatura al p… -