Chelsea, Azpilicueta carico: «Un sogno vincere il Mondiale per Club» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Chelsea domani scenderà in campo nella semifinale del Mondiale per Club: in conferenza ha parlato Azpilicueta Cesar Azpilicueta ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale del Mondiale per Club di domani. Le parole del difensore del Chelsea: «vincere il Mondiale per Club sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo giocare una partita importanti domani. Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza sin da subito. Sono carico e motivato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildomani scenderà in campo nella semifinale delper: in conferenza ha parlatoCesarha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale delperdi domani. Le parole del difensore del: «ilpersarebbe un, ma prima dobbiamo giocare una partita importanti domani. Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza sin da subito. Sonoe motivato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??La carica di #Azipilicueta in vista della semifinale del Mondiale per Club ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Azpilicueta: 'Vincere questo trofeo sarebbe un sogno, sono carico' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Azpilicueta: 'Vincere questo trofeo sarebbe un sogno, sono carico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Azpilicueta: 'Vincere questo trofeo sarebbe un sogno, sono carico' - apetrazzuolo : MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Azpilicueta: 'Vincere questo trofeo sarebbe un sogno, sono carico' -