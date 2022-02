Centrodestra, Tajani: "Guardare agli elettori, non alle beghe tra partiti" (Di martedì 8 febbraio 2022) 'Il Centrodestra è unito, perché c'è un popolo di Centrodestra che rappresenta la maggioranza degli italiani. Noi dobbiamo Guardare agli elettori, non alle beghe e alle polemiche dei partiti'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) 'Ilè unito, perché c'è un popolo diche rappresenta la maggioranza degli italiani. Noi dobbiamo, nonpolemiche dei'. Lo ha ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Centrodestra, Tajani: 'Guardare agli elettori, non alle beghe tra partiti' #antoniotajani - Alessan67153720 : RT @MediasetTgcom24: Centrodestra, Tajani: 'Guardare agli elettori, non alle beghe tra partiti' #antoniotajani - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Centrodestra, Tajani: 'Guardare agli elettori, non alle beghe tra partiti' #antoniotajani - MediasetTgcom24 : Centrodestra, Tajani: 'Guardare agli elettori, non alle beghe tra partiti' #antoniotajani - thewaterflea : RT @bb_1774: No tajani il popolo di centrodestra vi schifa proprio fidati che prendete una mazzata sui denti #StaseraItalia -