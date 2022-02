Centrodestra, Salvini: “Se qualcuno vuole stare da solo e perdere è libero di farlo. Qualcuno ha tradito ma guardo oltre” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Nel Centrodestra Qualcuno ha tradito, mi sembra chiaro ed evidente. Ma guardiamo oltre e ricostruiamo qualcosa di serio che abbia le radici proiettate nel futuro, con chi ci sta. Senza obbligare nessuno. Se Qualcuno vuole stare da solo o vincere o più probabilmente perdere da solo è libero di farlo, noi abbiamo il dovere di provarci”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini , che intervistato in diretta su Radio Libertà (ex Radio Padania) è tornato sulla spaccatura nel Centrodestra e nella crisi della coalizione dopo le elezioni per il Quirinale. “Rivendico i tentativi fatti e non riusciti”, ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Nelha, mi sembra chiaro ed evidente. Ma guardiamoe ricostruiamo qualcosa di serio che abbia le radici proiettate nel futuro, con chi ci sta. Senza obbligare nessuno. Sedao vincere o più probabilmentedadi, noi abbiamo il dovere di provarci”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, che intervistato in diretta su Radio Libertà (ex Radio Padania) è tornato sulla spaccatura nele nella crisi della coalizione dopo le elezioni per il Quirinale. “Rivendico i tentativi fatti e non riusciti”, ha aggiunto ...

